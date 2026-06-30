Dünya Kupası'nda son 16 bileti için Fildişi Sahili ile Norveç sahaya çıkıyor. Milyonlar ekran karşısında bu maçı takip edecek. Mücadele yaklaşırken sıkça gelen soru da "Fildişi Sahili Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Fildişi Sahili Norveç maçı bilgileri

Fildişi Sahili Norveç maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fildişi Sahili: Fofana, Doue, Kossounou, Agbadou, Konan, Sangare, Kessie, Oulai, Pepe, Diomande, Bonny.

Norveç: Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Aursnes, Odegaard, Nusa, Sörloth, Haaland.