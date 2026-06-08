Dünya Kupası 2026 ne zaman başlıyor? Avustralya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hasret bitiyor 48 takımdan oluşan Dünya Kupası başlıyor. ABD, Kanada, Meksika'nın ev sahipliğinde düzenelenecek olan turnuva için geri sayım sürerken "Dünya Kupası 2026 ne zaman başlıyor" sorusu yoğun şekilde geliyor. A Milli Takımı'mızın ilk maçı da heyecanla bekleniyor. İşte detaylar...
Türkiye Milli Futbol Takımı'mız, uzun bir aranın ardından nihayet Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Vincenzo Montella liderliğindeki A Milli Takım, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile kozlarını paylaşacak. Heyecan katsayısı artarken "Dünya Kupası 2026 ne zaman başlıyor" sorusu sıklaşıyor.
Dünya Kupası ne zaman başlıyor?
2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika - Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak. 19 Temmuz'da final oynanacak.
Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:
14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)
20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)
26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)