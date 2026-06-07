Fenerbahçe seçimini kim kazandı? Aziz Yıldırım başkan mı oldu? Aziz Yıldırım kaç oy aldı? Hakan Safi kaç oy aldı? Aziz Yıldırımın yönetim listesinde kimler var?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile stat bitişiğinde bulunan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona ererken oy sayımına geçildi.

Fenerbahçe'de yıllar sonra Aziz Yıldırım dönemi yeniden başlıyor. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da oy sayımı sürerken, Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi karşısında açık ara öne geçerek başkanlığa ulaşmaya çok yaklaştı.

Açılan sandıklara göre Aziz Yıldırım 8 bin 841 oy alırken, Hakan Safi 5 bin 146 oyda kaldı.

Aziz Yıldırım, 3 Haziran 2018'de yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç'a karşı seçimi kaybederek başkanlık görevini devretmişti. Sarı-lacivertli kulüpte 8 yıl sonra yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Yıldırım, önemli bir geri dönüşe imza atıyor.

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Aziz Yıldırım: 8841

Hakan Safi: 5146

'Fenerbahçe taraftarı eskiden yana'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi Chobani Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'ı tebrik ederek, Fenerbahçe'nin emrinde olduğunu söyledi.

Safi açıklamasında şunları ifade etti:

Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri, gördüğünüz gibi, Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar, rakibi de kutluyorum.