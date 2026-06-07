Türkiye A Millî Takımı'nın ilk 11'i belli oldu
Türkiye A Millî Futbol Takımı, hazırlık maçında bu gece 01.00'de Venezuela ile ilk kez karşılaşacak. Türkiye A Millî Takımı'nın ilk 11'i belli oldu....
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren A Millî Futbol Takımımızda, bu gece oynanacak tarihi Venezuela karşılaşmasının ilk 11'i resmiyet kazandı.
Fort Lauderdale'deki Chase Stadium'da TSİ 01.00'de başlayacak olan dev mücadelede ay-yıldızlı ekibimizin ilk 11'i şu isimlerden oluştu:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Abdülkerim, Ozan, Eren, İsmail, Orkun, İrfan Can, Arda, Barış Alper, Deniz.