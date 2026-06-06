Dünya Kupası 2026 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin ilk rakibi kim ve hangi gün oynayacak?

4 yılda bir düzenlenen Dünya Kupası, bu yıl düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuvada Türkiye 24 yıl aradan sonra boy gösterecek. Heyecan katlanırken peş peşe gelen soru "Dünya Kupası 2026 ne zaman başlıyor" ve "Milli maç ne zaman" oluyor.

Dünya Kupası ne zaman başlıyor?

2026 Dünya Kupası 11 Haziran 2026 Perşembe günü Meksika - Güney Afrika mücadelesi ile başlayacak. 19 Temmuz'da final oynanacak.

Türkiye’nin gruptaki maç takvimi ise şöyle:

14 Haziran (07:00): Avustralya vs Türkiye (Vancouver, BC Place)

20 Haziran (06:00): Türkiye vs Paraguay (Santa Clara, Levi's Stadium)

26 Haziran (05:00): Türkiye vs ABD (Inglewood, SoFi Stadium)