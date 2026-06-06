Milli maç ne zaman? Venezuela - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gidiyor. A Milli Takımı'mız son hazırlıklarını yaparken Venezuela ile özel maça çıkıyor. Bu maç genel değerlendirme için bir hayli önemli... Milyonların gözü bu maçta olacak ve mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Venezuela Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Milli Takım hazırlık maçı ne zaman?

Venezuela - Türkiye maçı 7 Haziran Pazar günü saat 01.00'de yani cumartesiyi pazara bağlayan gece başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

A Milli Takımı'mız, Venezuela maçının hazırlıklarını tamamladı

A Millî Takımımız, müsabaka öncesindeki son antrenmanını Florida Blue Training Center'da yaptı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınmanın ardından rondo, çeviklik ve taktik çalışmalar yapıldı. Son bölümde ise son vuruşlar üzerinde duruldu. Kenan Yıldız antrenmanın tamamında, Ferdi Kadıoğlu ise kısmen takımdan ayrı çalıştı.