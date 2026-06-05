Beşiktaş teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano'yu duyurdu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile resmi görüşmelere başladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Futbol A Takımı'nın teknik direktörlüğü için İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile temasların başladığını duyurdu.

KAP duyurusu yapıldı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından KAP'a gönderilen açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Vincenzo Italiano ile görüşmelere başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Italiano, gün içinde İstanbul'a gelmiş olacak.

Vincenzo Italiano kimdir?

Son yıllarda Avrupa futbolunda dikkat çeken teknik direktörlerden biri olan Vincenzo Italiano, özellikle Fiorentina ve Bologna'da ortaya koyduğu performansla adından söz ettirdi. Modern futbol anlayışı ve saha içindeki disiplinli organizasyon yapısıyla öne çıkan İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş ile anılmasıyla yeniden gündeme geldi.

UEFA Pro Lisans sahibi olan Italiano, teknik direktörlük kariyerinde alt liglerden başlayarak Serie A seviyesine kadar yükselmeyi başardı. Görev yaptığı kulüplerde istikrarlı bir gelişim grafiği çizen deneyimli teknik adam, hücum ağırlıklı oyun anlayışıyla tanınıyor.

Vincenzo Italiano kaç yaşında ve nereli?

Vincenzo Italiano, 10 Aralık 1977 tarihinde Almanya'nın Karlsruhe kentinde dünyaya geldi. İtalyan teknik adam 48 yaşında bulunuyor.

Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük kariyeri nasıl başladı?

Antrenörlük kariyerine Vigontina'da adım atan Italiano, bu kulüpte iki farklı dönemde görev yaptı. Daha sonra Arzignano'nun başına geçen teknik adam, burada elde ettiği sonuçların ardından Trapani'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Trapani macerasının ardından Spezia Calcio'nun başına geçen Italiano, burada yakaladığı başarılarla dikkatleri üzerine çekti ve kariyerinde önemli bir yükseliş yaşadı.

Vincenzo Italiano Fiorentina'da neler yaptı?

Spezia'daki başarılı performansının ardından Fiorentina'nın teknik direktörü olan Italiano, üç sezon boyunca takımın başında görev yaptı. Bu süreçte 162 karşılaşmada sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, kulüp tarihindeki en uzun süreli teknik direktörlük dönemlerinden birine imza attı.

Fiorentina'da geçirdiği yıllar, Italiano'nun kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Vincenzo Italiano Bologna'da kaç maç yönetti?

Fiorentina sonrasında Bologna'nın başına geçen İtalyan teknik adam, iki sezon boyunca görev yaptı. Bologna kariyerinde 107 karşılaşmada takımını yöneten Italiano, maç başına 1,59 puan ortalaması elde etti.

Vincenzo Italiano yardımcı antrenörlük yaptı mı?

Teknik direktörlük kariyerinden önce yardımcı antrenör olarak da görev yapan Italiano, kariyerinin ilk dönemlerinde Unione Venezia ve Vigontina kulüplerinde yardımcı antrenörlük deneyimi yaşadı.

Vincenzo Italiano hangi sistemi tercih ediyor?

İtalyan çalıştırıcının en çok kullandığı diziliş 4-2-3-1 sistemi olarak öne çıkıyor. Takımlarını genellikle bu formasyonla sahaya süren Italiano, orta saha ile hücum hattı arasındaki bağlantıyı bu yapı üzerinden kurmayı tercih ediyor.

Vincenzo Italiano'nun son takımı hangisi?

Deneyimli teknik adamın son görev yaptığı kulüp Bologna oldu. Beşiktaş ile adı anılmadan önce Serie A temsilcisinin başında bulunan Italiano, daha önce ise üç sezon boyunca Fiorentina'yı çalıştırmıştı. Fiorentina dönemi, kariyerinin hem en uzun hem de en çok ses getiren süreçlerinden biri olarak öne çıktı.