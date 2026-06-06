Bugün mü, yarın mı? Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? FB başkan adayları kimler?

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Fenerbahçe'de üst üste gelen başarısız sonuçlar camiayı yeni bir seçime sürükledi. Sadettin Saran kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürürken yeni başkanın kim olacağı merak konusu... Hafta sonuna girilirken peş peşe gelen soru "Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta" oluyor.

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta?

Oy kullanımı 7 Haziran Pazar günü eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleşecek. Oy verme işlemi 10.00’da başlayıp, saat 17.00’de sona erecek. Daha sonra ise oy sayımına geçilecek. Sonuçların saat 19.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısına, geriye dönük birikmiş aidat borcu bulunmayan, 2026 yılına ait aidatını 28 Nisan 2026 günü saat 24.00’e kadar ödeyen ve üyelik hakları askıda bulunmayan kulüp üyeleri katılım sağlayabilecek.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi ise şöyle:

Asil üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Mehmet Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ