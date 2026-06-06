İtalya - Türkiye voleybol maçı: Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının 3. maçına çıkıyor. İtalya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları Hollanda yenilgisini unutturmak isterken vatandaşlar da mücadeleyi kaçırmamak adına "İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya - Türkiye voleybol maçı 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Milliler daha sonra 7 Haziran'ı 8 Haziran'a bağlayan gece saat 00.00'da Bulgaristan ile karşılaşacak.