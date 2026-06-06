Fenerbahçe'nin güncel borcu açıklandı: 26,2 milyar lira

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda, sarı-lacivertli kulübün mali durumu üyelerle paylaşıldı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen genel kurulda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Hulusi Kesgin, kulübün borç rakamlarına ilişkin bilgi verdi.

Toplam borç 26 milyar 202 milyon lira

Kesgin, Ali Koç'un başkanlık yaptığı 1 Haziran 2025 - 21 Eylül 2025 döneminde kulübün kısa vadeli borcunun 18 milyar 939 milyon lira, uzun vadeli borcunun ise 9 milyar 771 milyon lira olduğunu belirtti. Bu dönemde toplam borcun 28 milyar 710 milyon lira olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

22 Eylül 2025 - 28 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan ve Sadettin Saran'ın başkanlık yaptığı döneme ilişkin verileri de paylaşan Kesgin, kısa vadeli borcun 17 milyar 205 milyon lira, uzun vadeli borcun ise 8 milyar 997 milyon lira olduğunu açıkladı.

Buna göre Fenerbahçe Kulübünün 28 Şubat 2026 itibarıyla toplam borcunun 26 milyar 202 milyon lira seviyesine gerilediği bildirildi.