Antalyaspor-Fenerbahçe maçının sonucu ne? Antalyaspor-Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maçının önemli anları! Fenerbahçe maçının sonucu ne?

Fenerbahçe Antalya'dan 1 puanla döndü
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Antalyaspor'un çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, kaleci Cuesta'nın önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
33. dakikada orta sahada topu kapan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası yayına kadar topu sürüp yerden şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Cuesta'da kaldı.
38. dakikada ceza sahası dışından Bünyamin Balcı'nın sert şutunu, kaleci Ederson kornere çeldi.
43. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ballet, son çizgiye kadar inip yerden içeriye çevirdiği topa Soner Dikmen dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Bünyamin'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu 2-0
58. dakikada Marco Asensio'nun ceza sahası yayından çektiği şutta top kalecide kaldı.
63. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Marco Asensio'nun uzak noktaya ortasına iyi yükselen Cherif'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
64. dakikada sağ kanattan çalımlarla ilerleyen Ballet ceza sahası içine yerden çevirdi. Topun gelişine Storm'un şutunda Ederson ayaklarıyla topu çeldi.
65. dakikada sağ kanattan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
69. dakikada sağ kanattan Marco Asensio'nun ceza sahası içerisine ortasına ters vuruş yapan Veysel Sarı, topu kendi kalesine gönderdi. 2-2
90+4. dakikada sol kanattan Matteo Guendouzi'nin ortasına Marco Asensio'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yakınından auta gitti.
90+7. dakikada Fred'in ceza sahasına havalandırdığı top Guendouzi'den sekerken, kale önünde Nene'in şutu üst direkten döndü.