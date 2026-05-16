Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler?

Fenerbahçe'de teknik direktörler değişiyor, başkanlar değişiyor fakat bir türlü şampiyonluk gelmiyor. Bu sezonda büyük umutlarla lige başlayan Sarı Kanarya beklenen başarıyı elde edemedi. Umutlar bir sonraki sezona kalırken yakın zamanda kritik bir seçim yarışı başlayacak. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yeni başkan 7 Haziran'da belli olacak.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi resmen adaylıklarını ilan ettiler.

Yıldırım adaylığını "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım" sözleriyle duyurdu.

Öte yandan Hakan Safi "Seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum." dedi.