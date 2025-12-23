Fenerbahçe Beko zorlu bir sınava çıkıyor. Temsilcimiz, Avrupa'da İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Taraftarın hop oturup hop kalkacağı mücadele sabırsızlıkla beklenirken "Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu tırmanışta...

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı bu akşam 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sports 1 kanalından ve S Sport dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

"Savunmada büyük gelişme gösterdiler"

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius mücadele öncesi "Şu anda EuroLeague'deki en zor takımla karşılaşacağız. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Savunmada büyük gelişme gösterdiler ve çok tecrübeliler. Özellikle dış oyuncularda; Satoransky, Punter, Laprovittola, Brizuela gibi isimler maç sonucuna doğrudan etki edebiliyorlar. Kesinlikle EuroLeague’in en iyi koç ekiplerinden birine sahipler" dedi.