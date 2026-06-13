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Basketbolseverler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final serisinin ilk maçı için geri sayıma geçti. Şampiyonu belirleyecek seriler ilgiyle izlenecek. Milyonlar ekran başına geçmek için sabırsızlanırken "Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko ligde 12 kez şampiyonluk ederken Beşiktaş ise 2 kez bu mutluluğu yaşadı.