Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki kulübün taraftarı da mücadeleyi beklerken "Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Basketbolseverler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final serisinin ilk maçı için geri sayıma geçti. Şampiyonu belirleyecek seriler ilgiyle izlenecek. Milyonlar ekran başına geçmek için sabırsızlanırken "Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.
Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS Haber kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Can Mavisu hakem üçlüsü yönetecek.
Fenerbahçe Beko ligde 12 kez şampiyonluk ederken Beşiktaş ise 2 kez bu mutluluğu yaşadı.