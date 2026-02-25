Saras Jasikevicius liderliğinde EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko bu hafta Partizan'ı ağırlıyor. Sarı Kanarya, galibiyetlerine bir yenisini daha eklemek isterken taraftar da mücadele bilgilerine odaklanmış durumda...

Fenerbahçe Beko Partizan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Partizan basketbol maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Mücadele S Sport 1 kanalından ve S Sport Plus dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius maç öncesi değerlendirmesinde "Kupa zaferinin hemen ardından EuroLeague mentalitesine geçmemiz gerekiyor. Milli takım arasından önce bir galibiyet daha almaya odaklanmak önemli. Bu arada belki sezonun yoğun temposundan biraz olsun nefes alma şansı bulabiliriz" dedi.