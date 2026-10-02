Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EuroLeague'de 3. hafta maçları başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Dubai Basketball'ı konuk edecek. Milyonlar bu maça odaklanırken "Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu da sıklaşıyor.
EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe Tarfin seyircisi önünde Dubai Basketball'ı ağırlayacak. Sarı Kanarya'da hedef 3'te 3... Taraftar mücadeleye konsantre olurken "Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Tarfin Dubai Basketball maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canı yayınlanacak.
Geçen sezon ligde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisiyle iki kez karşılaşan sarı-lacivertliler, iç sahadaki maçı 93-69, deplasmanda oynadığı müsabakayı ise 92-81 kaybetmişti.