Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı

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Fenerbahçe, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgili FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kalktığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.