Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı
Fenerbahçe, ilgili ödemenin 27 Eylül'de gerçekleştirildiğini ve FIFA nezdindeki işlemlerin tamamlandığını belirterek kulübe uygulanan geçici transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu.
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Fenerbahçe, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri’nin bonservis ücretiyle ilgili FIFA'nın verdiği 3 dönem transfer yasağının kalktığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA