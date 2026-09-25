Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB maç saati...

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EuroLeague'in ilk haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı konuk edecek. Sarı Kanarya ilk maçını kazanarak turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Taraftar mücadeleyi beklerken sıkça "Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Tarfin Virtus Bologna maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

13. randevu

Fenerbahçe, Bologna ile geçmişte 12 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu mücadelelerin 8'inden galip ayrıldı.

İki takım arasındaki son 5 karşılaşmaya bakıldığında da tablo Fenerbahçe lehine. Kanarya, rekabetteki son beş maçın tamamını kazanan taraf oldu