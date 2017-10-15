Fenerbahçe'den rahat galibiyet

15 Ekim 2017

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan maça sarı-lacivertliler, çok hızlı başladı. Fenerbahçe, 4. dakikada Ozan Tufan, 6. dakikada ise Giuliano ile goller buldu. Maçın 28. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın golüyle farkı üçe çıkaran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda Evkur Yeni Malatyaspor, 68. dakikada Batuhan Altıntaş'ın golüyle umutlansa da Fenerbahçe, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılması bildi.

Bu galibiyetle puanını 14'e yükselten Fenerbahçe, gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi de moral bulmuş oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor ise teknik direktörü Erol Bulut'la çıktığı ikinci maçını da kazanamadı ve 8. hafta sonunda 8 puanda kaldı.

Hasan Ali, 2 yıl sonra gol attı

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Maçın 28. dakikasında takımının 3. golünü rakip filelere gönderen sarı-lacivertli futbolcu, bu karşılaşmadan önceki son golünü 21 Kasım 2015'te Mersin İdmanyurdu'na atmıştı.

Hasan Ali, ayrıca Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ülker Stadı'nda gol atan tecrübeli futbolcu, 6. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe formasıyla 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Giuliano bu sezon 3., Ozan Tufan ise 2. kez ligde gol attı.

Fernandao 7 ay sonra

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jose Fernandao, 7 ay sonra resmi bir maçta forma giydi.

Geçen sezon 17 Mart'ta Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fernandao, uzun bir sakatlık süreci geçirmişti.

Fernandao, maçın 64. dakikasında Soldado'nun yerine oyuna girdi. Fernandao oyuna girerken sarı-lacivertli taraftarlar alkışlarla Brezilyalı futbolcuya destek oldu.

Fenerbahçe kalesinde karambol

Fenerbahçe kalesinde maçın ilk yarısında yaşanan karambol ve kaçan goller dikkati çekti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor'da Aytaç Kara'nın kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak penaltı noktasının üzerine düştü. Abdoulaye Diallo'nun şutunda kaleci Carlos Kameni topu ayağıyla kurtardı ancak meşin yuvarlak Khalid Boutaib'in önünde kaldı. Boutaib'in müsait durumdaki şutunda topu son anda kaleci Carlos Kameni kurtardı. Kameni'den dönen top bu sefer Adem Büyük''ün önüne düştü. Adem'in şutunda da top direkten oyun alanına döndü ve Roman Neustaedter, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Öte yandan maçın 34. dakikasında da Fenerbahçe'de Mathieu Valbuena'nın ceza alanı dışından çektiği sert şutta top üst direğe çarparak auta gitti.

Kalesini yine gole kapatamadı

Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sarı-lacivertliler, oynadığı son 19 resmi karşılaşmada da kalesinde gol gördü.

Geçen sezon oynadığı son 8 resmi karşılaşmanın tamamında kalesinde gol gören Fenerbahçe, bu sezon yaptığı 11 maçta da kalesini gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, en son geçen sezon deplasmanda Galatasaray'a karşı oynadığı lig müsabakasından 1-0'lık galibiyetle ayrılmış ve kalesinde gol görmemişti.

Kaynak: AA