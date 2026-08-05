Fenerbahçe'den UEFA kadrosunda son dakika değişikliği
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için bildirdiği oyuncu listesinde revizyona gitti. Sarı-lacivertliler, Bartuğ Elmaz'ın yerine Fransız yıldız N'Golo Kante'yi kadroya ekledi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekip, UEFA'ya sunduğu güncel listede Bartuğ Elmaz'a yer vermezken, yeni transfer N'Golo Kante'yi kadroya dahil etti.
Sturm Graz karşılaşması öncesinde UEFA'ya bildirilen A Listesi'nde Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba ve Sidiki Cherif yer aldı.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B Listesi'nde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai bulunuyor.