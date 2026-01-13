Fethiyespor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? GS mücadelesi saat kaçta başlayacak? Müsabaka hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Kupas A Grubu'nda Galatasaray, Fethiyespor'un konuğu oluyor. Futbolseverler özellikle de sarı-kırmızılı renklere gönül verenler mücadeleyi iple çekiyor. Ayrıntıları öğrenmeye çalışan taraftarlar "Fethiyespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fethiyespor Galatasaray maçı ne zaman?

Fethiyespor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka ASpor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Muhetemel 11'ler...

Fethiyespor: Arda Akbulut, Raşit, Serdar Ümit, Şahan, Ali Mert, Muhammed, Uğur Ayhan, Bera Çeken, Ramazan, Enes Erdem, Serdarcan.

Galatasaray: Günay, Sallai, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Kaan, Gökdeniz, Yusuf, Barış, Ahmed Kutucu.