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Dünya Kupası'nda heyecan dolu müsabakalar futbolseverleri mest ederken bugün Fransa ile Senegal karşı karşıya gelecek. Dün sürpriz sonuçların alındığı organizasyonda Fransa'nın nasıl bir skorla sahadan ayrılacağı merak konusu... Sıkça gelen soru "Fransa Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Fransa Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Senegal maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Dembele, Mbappe, Olise, Zaire-Emery, Doue ve Kante

Fransa, 2026 Dünya Kupası'nda forvet hattında Ousmane Dembele ile Kylian Mbappe kaptanlığında, Michael Olise, Warren Zaire-Emery ve Desire Doue gibi genç yıldızlarla turnuvanın şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante de turnuvada sahne alacak.

Favoriler arasında gösteriliyor

Tecrübeli ve genç futbolcuların yer aldığı alternatifli kadrosuyla dikkati çeken Fransa, 2018 şampiyonluğu sonrasında 2022'deki ikinciliğin ardından tekrar dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda zirvede yer almaya çalışacak.

Otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorileri arasında gösterilen Fransa, FIFA dünya sıralamasında 3. sırada bulunuyor.