Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yarışı... Fenerbahçe Beko bir kez daha Beşiktaş Gain'i konuk ediyor. Basketbolseverlerin ekran başına kilitleneceği mücadelenin tarihi ve saati araştırılıyor. İşte "Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain basketbol maçı, 15 Haziran Pazartesi günü (bugün) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz ve Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.

İlk maçta Fenerbahçe Beko’da Tarık Biberovic ve Wade Baldwin IV 16’şar sayı ile çift haneli skor üretti. Beşiktaş Gain'de ise Berk Uğurlu 20, Anthony Brown 14, Vitto Brown 12 ve Yiğit Arslan 10 sayı kaydetti.