Galatasaray Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti.
48. dakikada Galatasaray, farkı 3'e yükseltti. Onguene'nin hatalı pasında ceza yayında meşin yuvarlağı kapan Osimhen, kaleci Jankat ile karşı karşıya kaldıktan sonra bu oyuncuyu solundan geçmeye çalıştı. Ayağından topu açarak avantajını kaybeden Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcünün vuruşunda top, kaleci Jankat'ın bacağına çarparak ağlarla buluştu: 3-0.
63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, yakın direğin dibinden topu kornere çeldi.
67. dakikada Icardi'nin pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı önledi.
68. dakikada Osimhen ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda top, uzak direğin dibinden auta gitti.
70. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. İlkay Gündoğan'ın uzun pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, sağ çaprazdan topu içeriye doğru çevirdi. Osimhen'in ıskaladığa topa altıpas çizgisi önünde vuran Icardi, ağları sarstı: 4-0.
71. dakikada Eyüpspor, aradaki farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu, topu içeriye doğru çevirdi. Galatasaray savunmasından seken meşin yuvarlağı altıpas içinde önünde bulan Metehan Altunbaş, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1.
82. dakikada Icardi'nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
87. dakikada Galatasaray, farkı yeniden 4'e çıkardı. Osimhen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Singo, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı içeriye doğru çevirdi. Altıpas çizgisi önündeki Onguene'nin ters vuruşunda top, ağlarla buluştu: 5-1.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 5-1 kazandı.