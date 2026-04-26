Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), dev derbinin VAR kadrosunu duyurdu. Buna göre karşılaşmada VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Buğra Taşkınsoy yer alacak.

Saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kritik derbi, zirve yarışının gidişatını belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.