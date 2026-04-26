Sezonun düğümü bu maçta çözülecek: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi muhtemel 11'ler...

Ligde zirvede bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan haftalarda 22 galibiyet ve 5 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu ve 71 puanla liderliğini sürdürüyor. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 yenilgiyle 67 puan topladı ve ikinci sırada yer aldı.

Bu sezon üçüncü randevu

İki takım bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacak. Ligin 14. haftasında Kadıköy’de oynanan ilk maç 1-1 sona erdi. Galatasaray, 27. dakikada Leroy Sane ile öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran’ın 90+5. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

İkinci karşılaşma ise Turkcell Süper Kupa finalinde oynandı. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki mücadelede sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde’nin golleriyle 2-0 galip gelerek kupayı kazandı.

Eren Elmalı ceza sınırında

Galatasaray’da Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören milli futbolcu, derbide kart görmesi halinde 32. haftadaki Samsunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Milli aradan sonra düşüş

Sarı-kırmızılı ekip, milli ara sonrası oynadığı 5 resmi maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi.

Trabzonspor deplasmanında 2-1 kaybeden Galatasaray, ardından Göztepe’yi 3-1 mağlup etti. Kendi sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan takım, Gençlerbirliği deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü. Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise sahasında Gençlerbirliği’ne 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Osimhen sahada olacak

Galatasaray’da Victor Osimhen’in derbide forma giymesi bekleniyor. Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyat edilen Nijeryalı golcünün, özel koruyucu aparatla sahaya çıkacağı ifade ediliyor. Osimhen’in oynamadığı Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, sonraki süreçte Göztepe ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken Kocaelispor ile berabere kaldı.

Hücumda da savunmada da zirvede

Galatasaray, ligde hem gol yollarında hem de savunmada en başarılı takım konumunda bulunuyor. 30 maçta 69 gol atan sarı-kırmızılılar, bu alanda ilk sırada yer alırken Fenerbahçe 68 golle takip ediyor. Kalesinde ise yalnızca 23 gol gören Galatasaray, en az gol yiyen ekip olarak öne çıkıyor. Bu alanda Göztepe 27, Fenerbahçe ise 30 golle sıralanıyor.

İç sahada uzun seri

Galatasaray, ligde sahasında oynadığı son 33 maçta yenilgi yüzü görmedi. Evindeki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024’te Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 26 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Tedesco'da hedef galibiyet

Domenico Tedesco, Fenerbahçe’nin başında bugün 3. kez Galatasaray derbisine çıkacak. Tedesco’lu Kanarya, ligde ezeli rakibiyle 1-1 berabere kalırken, TFF Süper Kupa maçını 2-0 kazanıp kupaya uzanan taraf olmuştu.

En golcüler karşı karşıya

Toplam derbi performanslarında Fenerbahçe önde

Galatasaray ile .Bahçe, Süper Lig tarihinde 137 kez karşılaştı. Sarı lacivertliler 53, sarı kırmızılılar 38 galibiyet aldı, 46 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.

Derbide muhtemel 11'ler…

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Kerem, Asensio, Talisca.