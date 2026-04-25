Fenerbahçe, EuroLeague'i 4. sırada tamamladı ve 5. sıradaki Zalgiris Kaunas ile eşleşti. Milyonlar bu maç için nefesini tutarken sıkça "Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Fenerbahçe Beko Zalgiris Kaunas maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague Play-off serisinde 28 Nisan Salı günü saat 20.45’te parkeye çıkacak. Mücadele S Sport'tan canlı ve şifreli yayınlanacak.

Wade Baldwin IV ve Talen Horton-Tucker özel bir başarıya imza attı.

Çubuklu formayla sezon boyunca gösterdikleri performansla ön plana çıkan, kazanılan zaferlerde büyük pay sahibi olan oyuncular EuroLeague'de sezonun en iyi ikinci beşinde yer aldılar.