Süper Lig'de şampiyonluk için dev rekabet... İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe yakın zamanda çok önemli bir mücadeleye çıkacak. 7'den 70'e tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Yenilen takım şampiyonluk yolunda büyük bir yara alacak. Bu kritik maç öncesi mücadele bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe 406 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe: 149 galibiyet

Galatasaray: 128 galibiyet

Beraberlik: 129