Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülebilir. Aslan, Samsunspor'u yendiği takdirde müzesine bir kupa daha ekleyecek. Milyonların gözü bu maçta olacak. Mücadele öncesi sıkça gelen sorulardan biri "Galatasaray kaç kez şampiyon oldu" şeklinde...

3 kez üst üste şampiyon olan Galatasaray bu maçı da aldığı takdirde 26. şampiyonluğuna ulaşmış olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Aslan bu sezonda şampiyon olursa rekoru egale edecek.