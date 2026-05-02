Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel 11'i...

Şampiyonluğun düğümü bu akşam çözülebilir. Galatasaray, Samsunspor deplasmandan galip ayrıldığı takdirde üst üste 4. kez şampiyon olacak. Tüm hazırlıklar yapıldı maç saati bekleniyor. Bugün sıkça gelen sorulardan biri "Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Samsunspor Galatasaray maçı bilgileri

Samsunspor Galatasaray maçı 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Muhtemel 11

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Mendes, Diabate, Yalçın Kayan, Borevkovic, Yunus Emre Çift, Ntcham, Soner Gönül, Elayis Tavsan, Mouandilmadji, Holse.

Galatasaray: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Lucas Torreira, Sane, Lemina, Yunus Akgün, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

Aslan'da 3 eksik

Sarı kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ile Yaser Asprilla forma giyemeyecek.