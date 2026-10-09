Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde teknik direktörlerin tercihleri doğrultusunda belirlenen ilk 11'ler belli oldu.
İlk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Leao, Deniz.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz, Benedyczak.