Son dakika: TFF açıkladı: Montella dönemi sona erdi

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TFF Yönetim Kurulu, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda seçim talebinde bulunan Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin'in istifa ettiği belirtilirken federasyon, olağan seçimli genel kurula kadar görevine devam edeceğini açıkladı. TFF ayrıca Montella ile devam etmeme kararı alırken yönetim kurulu üyelikleri ile genel sekreterlik görevine ilişkin yeni atamaları duyurdu.

TFF yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz’ün atanmasına karar verilmiştir.

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu’na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır."