Galatasaray kritik bir randevuya daha çıkıyor. Artık her 3 puan altın değerinde... Aslan'ın puan kaybına tahammülü yok ve taraftar da mücadele için sabırsızlanıyor. İşte "Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun yanıtı...

Galatasaray Kocaelispor maçı 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Lis, Heliton, Allan, Taha, Miroshi, Dennis, Arda Okan, Antunes, Cherni, Janderson, Jeferson.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Sallai, Barış.

Osimhen yok, Bardakçı geri dönüyor

Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçında oynayamayacak. Abdülkerim Bardakcı ise cezasını tamamladı ve takıma geri dönecek.