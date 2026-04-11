Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'i 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Aslan, şampiyonluk yolunda ağır bir yara almak istemezken Kocaelispor ise orta sıralardan üst sıralara çıkma peşinde... Peki, Galatasaray Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Kocaelispor maçı 12 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Göztepe: Lis, Heliton, Allan, Taha, Miroshi, Dennis, Arda Okan, Antunes, Cherni, Janderson, Jeferson.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Sallai, Barış.
Osimhen yok, Bardakçı geri dönüyor
Victor Osimhen sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçında oynayamayacak. Abdülkerim Bardakcı ise cezasını tamamladı ve takıma geri dönecek.