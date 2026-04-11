Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'de artık son haftalar... Zirvede puan hesapları yoğun şekilde yapılıyor. Son 6 maç kala Fenerbahçe'nin hedefi yara almadan her maçı kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini beklemek... Bu akşamki maç da bir hayli kritik... Taraftar mücadeleyi seyretmek istiyor ve "Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Kayserispor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ali Yılmaz yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Kayserispor: Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benes, Bennasser, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif

Fenerbahçe, Kayserispor ile ligin ilk devresinde Kadıköy’de oynadığı maçı 4-2 kazanmıştı.