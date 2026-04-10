Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11...

Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Beşiktaş ile Antalyaspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip taraftarı önünde galibiyet ararken, konuk ekip de deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlangıç saati futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Muhtemel 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Djalo, Felix, Rıdvan, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Toure, Oh.

Antalyaspor: Julian, Erdoğan, Veysel, Gianetti, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Storm, Van de Streek.

Ndidi forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi, müsabakada formasından uzak kalacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer alıyor.