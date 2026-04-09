Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları...
Süper Lig'in 28. hafta maçları geride kalırken Galatasaray 67 puanla zirvede yer alıyor. 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise 63 puanla ezeli rakibini takip ediyor. Futbolseverler iki kulübün kalan maçlarını araştırıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 17 Mayıs'ta sona erecek. Zirvede kıran kırana bir yarış söz konusu... Son 6 maça girilirken Galatasaray lider, Fenerbahçe ise 2. sırada... Heyecan her geçen gün tavan yaparken kalan maçlar merak ediliyor.
Galatasaray kalan maçları...
12 Nisan Pazar (20:00): Galatasaray - Kocaelispor
18 Nisan Cumartesi (20:00): Gençlerbirliği - Galatasaray
26 Nisan Pazar (20:00): Galatasaray - Fenerbahçe
3 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Samsunspor - Galatasaray
10 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Galatasaray - Antalyaspor
17 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Kasımpaşa - Galatasaray
Fenerbahçe kalan maçları
11 Nisan Cumartesi (20:00): Kayserispor - Fenerbahçe
17 Nisan Cuma (20:00): Fenerbahçe - Rizespor
26 Nisan Pazar (20:00): Galatasaray - Fenerbahçe
3 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Fenerbahçe - Başakşehir
10 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Konyaspor - Fenerbahçe
17 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Fenerbahçe - Eyüpspor