Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları...

Süper Lig'in 28. hafta maçları geride kalırken Galatasaray 67 puanla zirvede yer alıyor. 2. sırada yer alan Fenerbahçe ise 63 puanla ezeli rakibini takip ediyor. Futbolseverler iki kulübün kalan maçlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 17 Mayıs'ta sona erecek. Zirvede kıran kırana bir yarış söz konusu... Son 6 maça girilirken Galatasaray lider, Fenerbahçe ise 2. sırada... Heyecan her geçen gün tavan yaparken kalan maçlar merak ediliyor.

Galatasaray kalan maçları...

12 Nisan Pazar (20:00): Galatasaray - Kocaelispor

18 Nisan Cumartesi (20:00): Gençlerbirliği - Galatasaray

26 Nisan Pazar (20:00): Galatasaray - Fenerbahçe

3 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Samsunspor - Galatasaray

10 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Galatasaray - Antalyaspor

17 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Kasımpaşa - Galatasaray

Fenerbahçe kalan maçları

11 Nisan Cumartesi (20:00): Kayserispor - Fenerbahçe

17 Nisan Cuma (20:00): Fenerbahçe - Rizespor

26 Nisan Pazar (20:00): Galatasaray - Fenerbahçe

3 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Fenerbahçe - Başakşehir

10 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Konyaspor - Fenerbahçe

17 Mayıs (Henüz belirlenmedi): Fenerbahçe - Eyüpspor

Kaynak: HABER MERKEZİ
