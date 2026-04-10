Üç büyüklerin bilançosu alarm veriyor! Borç 71 milyarı aştı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın borsada işlem gören şirketleri, 2025-2026 sezonunun ilk 9 ayında mali açıdan zarar açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporlarına göre üç kulüp de gelirlerinin üzerinde harcama yaptı.

AA'nın derlediği verilere göre, 1 Haziran 2025 - 28 Şubat 2026 dönemini kapsayan süreçte kulüplerin toplam geliri yaklaşık 43,4 milyar lira olurken, giderler 48,8 milyar liraya yaklaştı. Bu tablo sonucunda üç kulüp toplamda 5 milyar 375 milyon lira zarar etti.

Söz konusu zarar, şubat ayı sonu itibarıyla yaklaşık 103,7 milyon Euro seviyesine karşılık geliyor. Kulüpler, geçen sezonun aynı döneminde 95 milyon Euro zarar açıklamış, sezonu ise yaklaşık 190 milyon Euro zararla tamamlamıştı.

En yüksek zarar Fenerbahçe'de

Bağımsız denetim raporlarında, kulüplerin tahsil edilemeyen faiz gelirleri hariç tutulduğunda, en yüksek zararın Fenerbahçe'de olduğu görüldü. Sarı-lacivertli kulüp, 13 milyar 711 milyon lira gelir elde etmesine rağmen 16 milyar 292 milyon lira harcama yaptı ve 2 milyar 581 milyon lira (49,8 milyon Euro) zarar açıkladı.

Galatasaray ise 17 milyar 947 milyon lira gelire karşılık 19 milyar 571 milyon lira giderle 1 milyar 624 milyon lira (31,3 milyon Euro) zarar etti.

Beşiktaş da 11 milyar 741 milyon lira gelire karşın 12 milyar 911 milyon lira harcayarak 1 milyar 170 milyon lira (22,6 milyon Euro) zarar açıkladı.

Üç şirketin 1 Haziran 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:​​​​​​​​​​​​​​

Borç yükü 71 milyar lirayı aştı

Üç büyüklerin toplam borcu 28 Şubat 2026 itibarıyla 71,55 milyar liraya ulaştı. Bu rakam kur bazında yaklaşık 1,37 milyar Euro'ya denk geliyor.

Borç dağılımında Galatasaray 25,65 milyar lirayla ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe'nin borcu 23,9 milyar lira, Beşiktaş'ın borcu ise 22 milyar lira olarak kaydedildi.

Net borçta da yüksek seviyeler

Uluslararası muhasebe standartlarına göre nakit ve benzeri varlıklar düşüldüğünde, kulüplerin toplam net borcu 70,99 milyar lira (1,36 milyar Euro) seviyesinde hesaplandı.

Bu kapsamda Galatasaray'ın net borcu 25,61 milyar lira, Fenerbahçe'nin 23,53 milyar lira ve Beşiktaş'ın 21,81 milyar lira olarak açıklandı.

NOT: Trabzonspor, sezonun 9 aylık finansal durum tablosunu bildirmek için bu ay sonuna dek ek süre aldığı için değerlendirmeye alınmadı.