Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? Liverpool - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen hafta Liverpool'u 1-0'la geçen Galatasaray bu sefer rövanş maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmak isteyen temsilcimiz bu maçtan da galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırma peşinde... Milyonlar mücadeleyi kaçırmak istemezken "Liverpool - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu art arda geliyor.

Liverpool Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool Galatasaray maçı 18 Mart 2026 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla Liverpool maçı hazırlıklarını tamamlayacak.