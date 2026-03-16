Formula 1, Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını erteledi

Formula 1 yönetimi, Orta Doğu’daki mevcut güvenlik koşulları nedeniyle nisan ayında düzenlenmesi planlanan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin süresiz ertelendiğini duyurdu. Açıklamada, bölgedeki mevcut durum nedeniyle F2, F3 ve F1 Academy yarışlarının da planlandığı tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Formula 1’in açıklamasında, “Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’leri nisan ayında düzenlenmeyecek. Orta Doğu’daki mevcut durum nedeniyle Grand Prix yarışları, F2, F3 ve F1 Academy yarışları planlandığı gibi gerçekleşmeyecektir. Alternatifler değerlendirilmiş olsa da, nisan ayında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır” ifadelerine yer verildi. Bu karar, sezon takviminde nisan ayının boş geçmesine yol açacak.

MotoGP cephesinde de benzer bir adım atıldı. Nisan ayındaki Katar Grand Prix’si 8 Kasım’a ertelenirken, sezonun son bölümündeki Portekiz ve Valencia yarışlarının tarihleri de sırasıyla 22 ve 29 Kasım olarak güncellendi.