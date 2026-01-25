Galatasaray'dan Ali Koç'a sert sözler: Türk sporu için tehdit

Galatasaray Spor Kulübü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç’un, teknik direktör Okan Buruk’a yönelik sözlerinin "tehdit" niteliği taşıdığını iddia ederek çok sert bir açıklama yayımladı.

'Kirli proje' iddiası

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yayımlanan açıklamada, Ali Koç’un ifadelerinin yalnızca bireysel bir suç olmadığı savunularak, futbol rekabetini saha dışına taşımaya yönelik bir anlayışın ürünü olduğu öne sürüldü. Açıklamada, Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olan 'Koç Holding’in sağladığı güç ve etkiyle hareket edildiği' öne sürülürken, Galatasaray’a yönelik "kirli bir proje" yürütülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Galatasaray, Okan Buruk’a yönelik sözlerin kulübün tamamına yapılmış bir tehdit anlamına geldiğini vurgulayarak, teknik direktörlerinin sonuna kadar yanında olduklarını kamuoyuna duyurdu.

"Bu tehdit Galatasaray'a yapılmıştır"

Açıklamada ayrıca, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır. Ve bu tehdidin sahibi Ali Koç, Türk sporu için gerçek tehdit, Türkiye’deki kardeşlik ortamı için beka sorunudur. Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk’un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.

Kulübün paylaşımı şu şekilde: