GAZİ KOŞUSU SAATİ: 100. yıl Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu hangi kanalda yayınlanacak?
Atatürk anısına her yıl düzenlene Gazi Koşusu'nun bugün 100'üncüsü gerçekleşecek. Büyük bir heyecana sahne olan yarış için nefesler tutulmuş durumda... Yarışseverler bu organizasyona kilitlenirken "100. yıl Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Gazi Koşusu için nefesler tutuldu. 22 at birincilik için mücadele verecek. Birincinin 50 milyon TL büyük ödül kazanacağı yarışı milyonlar kaçırmak istemiyor. Bu sebeple bugün sıkça gelen soru "100. yıl Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
100. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bu yıl, 100. Gazi Koşusu 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.15'te gerçekleşecek. Yarış Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.
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