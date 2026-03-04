Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Milyonlar bu maçı canlı izlemek isterken sık sık "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilgileri...

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Guendouzi, Fred, Oğuz, Musaba, Cherif.

5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.