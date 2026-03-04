Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe 4. maçında Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Her iki takım da liderlik için sahaya çıkarken taraftar da mücadeleyi kaçırmamak adına "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bilgileri...
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
Gaziantep FK: Burak, Nazım, Tayyip, Mujakic, Sorescu, Camara, Ogün, Maxim, Rodrigues, Lungoyi, Bayo
Fenerbahçe: Tarık, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail, Guendouzi, Fred, Oğuz, Musaba, Cherif.
5 eksik
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek.