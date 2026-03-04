Tedesco neden yok? Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco bu akşam yine takımının başında olmayacak. Antalyaspor karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle görev yapamayan İtalyan teknik direktörün bu akşam da olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Spekülasyonlar artarken "Tedesco neden yok" sorusu sıkça geliyor.

Tedesco neden yok?

Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle görev yapacağı belirtilirken bir yandan da Tedosco'nun takımdan ayrılmak istediği iddiaları yayılıyor.

Tedesco sağlık durumu nasıl?

Tedesco, viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altında. İtalyan teknik direktörün tedavisi İstanbul'da devam ediyor.