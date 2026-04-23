GS - FB derbi tarihi... Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın da yakından takip edeceği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Galatasaray bitime 4 hafta kala puan farkını 7'ye yükseltmek; Fenerbahçe ise 1'e düşürme hedefinde... Heyecan artarken yoğun şekilde gelen soru "Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta" oluyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden Galatasaray ile Fenerbahçe bugüne kadar 406 kez karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler arasındaki mücadelede Fenerbahçe 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray 128 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 129 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.