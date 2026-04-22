Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray kendi evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Lig maçında rakibini mağlup eden Aslan kupa maçında da rakibini mağlup etmek istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe dün elenirken Galatasaray'ın ne yapacağı merak ediliyor. Mücadele için nefesler tutulurken bugün sık sık "Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Galatasaray Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi
Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya