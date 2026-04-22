Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe dün elenirken Galatasaray'ın ne yapacağı merak ediliyor. Mücadele için nefesler tutulurken bugün sık sık "Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Galatasaray Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya