Rıza Kayaalp'in 13. Avrupa şampiyonluğuyla geride bıraktığı Rus güreşçi Aleksandr Karelin kimdir? Aleksandr Karelin kaç yaşında? Aleksandr Karelin başarıları...

19 Eylül 1967’de Novosibirsk’te dünyaya gelen Karelin, güreş kariyerine 14 yaşında başladı. 1.91 boyu ve 130 kilogramlık devasa cüssesiyle ağır sıkletin korkulu rüyası haline geldi.

Karelin’in kariyerindeki en dikkat çekici detaylar şunlardır:

Yenilmezlik serisi: Tam 13 yıl boyunca (1987-2000) uluslararası müsabakalarda hiç yenilmedi.

Puan vermeme rekoru: 6 yıl boyunca rakiplerine tek bir teknik puan dahi vermeyerek imkansızı başardı.

Olimpiyat başarıları: 1988 Seul, 1992 Barselona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda 3 altın madalya kazandı. 2000 Sidney Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya ile kariyerini noktaladı.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları: 9 kez Dünya, 12 kez ise Avrupa Şampiyonu olma başarısı gösterdi.

"Karelin Lift" (Karelin Kaldırışı) nedir?

Karelin’i diğer güreşçilerden ayıran en büyük özellik, kendi adıyla anılan "Karelin Lift" tekniğidir. Grekoromen güreşte rakiplerin yere kapandığı durumlarda, onları belinden kavrayıp havaya kaldırarak arkaya fırlatması (supleks), ağır sıklet kategorisinde daha önce görülmemiş bir güç gösterisiydi. Bu tekniği 130 kiloluk dev sporcular üzerinde uygulaması, onun "insan üstü" olarak nitelendirilmesine neden oldu.

Sporu bıraktıktan sonraki hayatı: Siyaset ve akademi

Güreş minderlerine 2000 yılında veda eden Karelin, kariyerine siyasetçi olarak devam etti. 1999 yılından bu yana Rusya Devlet Duması'nda milletvekilliği görevini yürüten efsane sporcu, aynı zamanda iki doktora derecesine sahip bir akademisyendir. Doktora tezi, ironik bir şekilde "güreşte karşı saldırı yöntemleri" üzerinedir.