Galatasaray’a dev gelir: Tesisleşme projeleriyle milyon dolarlık hedef

Mecidiyeköy’deki Ali Sami Yen Stadı’ndan 2011 yılında ayrılarak Seyrantepe’deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geçen sarı-kırmızılı ekip, yeni stadına kısa sürede uyum sağladı. Yaklaşık 22 bin kapasiteli eski stattan 54 bin kişilik RAMS Park’a geçiş, hem atmosfer hem de tribün gelirleri açısından kulübe önemli katkı sundu.

2000 yılında kazanılan UEFA Kupası ve Süper Kupa sonrası değişen futbol ekonomisinde zaman zaman mali sıkıntılar yaşayan kulüp, bu süreci aşmak için yeni projelere yöneldi.

Riva projesinde 400 milyon dolar beklentisi

Galatasaray’ın gayrimenkul yatırımları Riva’da hayata geçirilen projeyle başladı. Kulüp, Riva ve Florya arazilerini konut geliştirilmesi için Emlak Konut GYO’ya devretti.

Riva’daki “Düşler Vadisi” projesinin ilk etabından yaklaşık 170 milyon dolar gelir elde edildi. İkinci etapta ise maliyeti kulüp tarafından karşılanacak projeden 230 milyon dolar kazanç hedefleniyor. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde toplam gelirin 400 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.

Florya’da yeni dönem başladı

Riva ile eş zamanlı planlanan Florya projesinde çalışmalar gecikmeli olarak başladı. Kemerburgaz’daki hukuki sorunlar nedeniyle süreç aksarken, Emlak Konut daha önceki protokolü feshetti.

Galatasaray, Florya’daki arazinin önemli bir bölümünü yeniden bünyesine kattıktan sonra projeyi yeniden başlattı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Nivak Yapı ile sözleşme imzalandı. Yıkım ve hafriyat çalışmaları sürerken projeden yaklaşık 500 milyon dolar gelir bekleniyor.

A takım Kemerburgaz’a taşındı

Florya projesinin hayata geçmesi için kritik öneme sahip Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde ilk etap tamamlandı. Yaklaşık 40 bin metrekare alana kurulan tesiste iki doğal çim saha, kaleci antrenman alanı ve modern kamp binası yer alıyor.

14 bin metrekarelik kamp binasında 46 oda, spor salonu, fizyoterapi ve spa alanları, toplantı ve analiz odaları bulunuyor. İlk etap için yaklaşık 700 milyon lira harcandı.

İkinci etapta ise altyapı ve kadın futbol takımı için yeni sahalar ve ek tesisler inşa edilecek.

Aslantepe’ye dev spor kompleksi

Kulübün son projelerinden biri de Aslantepe Vadisi oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi ile Vadistanbul arasında yer alan yaklaşık 60 dönümlük arazide büyük bir spor kompleksi inşa ediliyor.

Yaklaşık 200 milyon dolara mal olması planlanan projede basketbol ve voleybol salonları, yüzme havuzu, kamp tesisi ve çok amaçlı alanlar yer alacak. Ayrıca kulübün idari merkezi de bu alana taşınacak.

Galatasaray Adası yeniden canlanıyor

2017 yılında yaşanan sorunlar nedeniyle kapatılan Galatasaray Adası, yapılan düzenlemelerle yeniden faaliyete geçirildi. Ruhsat ve tapu problemlerinin çözülmesinin ardından adanın bir bölümü hizmete açıldı.

Yeni sosyal alanlar ve projelerle adanın hem üyeler için aktif kullanılması hem de kulübe ek gelir sağlaması hedefleniyor.