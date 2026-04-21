Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Taraftar mücadeleyi beklerken sıkça yöneltilen soru "Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final heyecanı... Milyonlar bu maça kilitlenmiş durumda. Özellikle Fenerbahçe taraftarı mücadele bilgilerine ulaşmak isterken "Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu ağır basıyor.
Konyaspor Fenerbahçe maçı bilgileri
Karşılaşma 21 Nisan 2026 Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Muhtemel 11
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail Yüksek, Kante, Talisca, Musaba, Kerem, Cherif.
2 eksik
Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak mücadelede 2 isim forma giyemeyecek.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez'in yanı sıra Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.