Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye kıtalararası yarış: 2600 sporcu 6,5 kilometre kulaçladı

Üsküdar ilçesindeki Kanlıca İskelesi'nden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın startıyla başlayan yarış, Beşiktaş ilçesindeki Kuruçeşme'de sonra erdi.

70'ten fazla ülkeden 2600'ü aşkın sporcu, 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Organizasyonda Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da organizasyonda yüzdü.

Yarışın erkekler genel kategorisinde birinci 41 dakika 22 saniye ile Doğukan Ulaç oldu. Kerem Hoşgör 43 dakika 31 saniyeyle ikinciliği elde ederken, Halil Şensoy 43 dakika 44 saniyeyle yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Burcunaz Narin ise kadınlar genel kategorisinde 42 dakika 54 saniye ile en üst sırada bulunurken, Hilal Zeyneb Saraç 43 dakika 59 saniye ile ikinciliği, Ada Liza Çelik de 44 dakika 17 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

İlk organizasyon 1989'da

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımıyla düzenlenen yarış, 2022 yılında 50'den fazla ülkeden 2500'e yakın yüzücüyü bir araya getirmişti.

2010 yılından beri yarışı tamamlayan yüzücüleri "Kıtalararası Yüzücü" sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" olarak seçilmiş, 2019 yılında ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinciliği elde etmişti.