Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Fenerbahçe rakibini yenerek puan farkını sıfırlama peşinde... Saatler ilerledikçe heyecan artarken futbolseverler de "Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Kocaelispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kocaelispor Fenerbahçe maçı 2 Şubat saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Kocaelispor 42. randevuda

Ligde iki takımın 41 karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe rakibini 21 kez mağlup ederken 13 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Körfez ekibi, 7 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip fileleri 74 kez havalandırırken Kocaelispor, 33 gol sevinci yaşadı.